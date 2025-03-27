本ウェブサイトをご覧いただくには、JavaScriptを有効にしてください。
番組
ニュース
ブログ
お知らせ
ウェブサイトをリニューアルしました
映像番組
音声番組
真夜中の溜まり場
RadiCroで毎週金曜日23時30分より放送中！
音声番組
MUSIC JAM
衣笠キャンパス構内で毎週水曜日12時35分より放送中！
音声番組
金曜のポラリス
衣笠キャンパス構内で毎週金曜日12時25分より放送中！
ニュース
2025年BKC新歓BOWL ReLIVEアメリカンフットボール 立命館大学vs早稲田大学
2025年07月10日(木)
吉岡美帆選手表敬訪問 立命館に凱旋
2025年05月03日(土)
2025年度立命館大学・大学院入学式 新生活の幕開け (2025.4.2)
2025年04月28日(月)
2024年度立命館大学卒業式 未来への旅立ち (2025.3.20)
2025年03月27日(木)
ブログ
立命館大学学園祭2025～衣笠祭典～
2025年12月17日(水)
立命館大学学園祭2025～OIC祭典～
2025年12月17日(水)
立命館大学学園祭2025～BKC祭典～
2025年12月17日(水)
2025夏集中練 in 衣笠キャンパス
2025年09月21日(日)